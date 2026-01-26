10 Negara dengan Utang Terbanyak, No 1 Tak Disangka-sangka

JAKARTA - Daftar 10 negara dengan utang terbanyak. Negara meminjam uang agar memajukan kesejahteraan atau pertumbuhan anasionalnya. Hal ini dilakukan banyak negara termasuk negara berkembang hingga negara maju.

Utang negara atau utang nasional merupakan utang pemerintah suatu negara kepada satu atau lebih pemberi pinjaman. Seperti berbagai perusahaan, individu swasta, hingga negara lain.

Dikutip dari Data World Population Review dikumpulkan dari Country Economy, IMF, PBB, hingga Visual Capitalist.

Berikut 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Senin (26/1/2026).

1. Amerika Serikat

Utang nasional 2024: USD32,9 Triliun

Utang dalam % dari PDB 2025: 88,45 %