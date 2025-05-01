Apakah Paylater yang Dibekukan Bisa Aktif Lagi?

JAKARTA - Apakah Paylater yang dibekukan bisa aktif lagi? Sebenarnya bisa saja, namun pengguna harus melakukan beberapa cara untuk kembali mengaktifkannya.

Layanan PayLater kini semakin populer sebagai alternatif pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam berbelanja. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah SPayLater dari Shopee, yang memungkinkan pembeli untuk membeli sekarang dan membayar nanti dengan cicilan.

Namun, di balik kemudahannya, tidak sedikit pengguna yang mengalami masalah pembekuan akun karena berbagai alasan. Pembekuan akun SPayLater tentu menjadi kendala besar, terutama bagi pengguna yang mengandalkan fitur ini untuk transaksi harian.



Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai alasan pembekuan akun SPayLater, prosedur pengaktifannya kembali, serta tips agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

1. Penyebab Pembekuan

Akun PayLater dapat dibekukan karena beberapa alasan, antara lain:

Terlambat Membayar Tagihan: Keterlambatan dalam membayar tagihan SPayLater dapat menyebabkan sistem secara otomatis membekukan akun untuk melindungi penyedia layanan.