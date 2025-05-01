Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Paylater yang Dibekukan Bisa Aktif Lagi?

Rizky Darmawan , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |20:10 WIB
Apakah Paylater yang Dibekukan Bisa Aktif Lagi?
Paylater Dibebkukan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Paylater yang dibekukan bisa aktif lagi? Sebenarnya bisa saja, namun pengguna harus melakukan beberapa cara untuk kembali mengaktifkannya.

Layanan PayLater kini semakin populer sebagai alternatif pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam berbelanja. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah SPayLater dari Shopee, yang memungkinkan pembeli untuk membeli sekarang dan membayar nanti dengan cicilan.

Namun, di balik kemudahannya, tidak sedikit pengguna yang mengalami masalah pembekuan akun karena berbagai alasan. Pembekuan akun SPayLater tentu menjadi kendala besar, terutama bagi pengguna yang mengandalkan fitur ini untuk transaksi harian.
 
Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai alasan pembekuan akun SPayLater, prosedur pengaktifannya kembali, serta tips agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

1. Penyebab Pembekuan

Akun PayLater dapat dibekukan karena beberapa alasan, antara lain:

Terlambat Membayar Tagihan: Keterlambatan dalam membayar tagihan SPayLater dapat menyebabkan sistem secara otomatis membekukan akun untuk melindungi penyedia layanan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180731/daftar_utang_negara-48DJ_large.jpg
Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152023/utang-ziam_large.jpg
Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun di Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/622/3135423/tagih_utang-7Mpt_large.jpg
Mengapa Orang yang Ngutang Jauh Lebih Galak saat Ditagih? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/320/3112395/utang_luar_negeri-VHnl_large.jpg
Kian Meroket, Utang Indonesia Kini Tembus Rp8.680,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104934/utang_luar_negeri-aIcZ_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.912,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179574//nik_ktp_dpakai_pinjol-woAh_large.jpg
Berikut Cara Blokir NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement