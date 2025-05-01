Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mengapa Orang yang Ngutang Jauh Lebih Galak saat Ditagih? Ternyata Ini Alasannya

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |19:15 WIB
Mengapa Orang yang Ngutang Jauh Lebih Galak saat Ditagih? Ternyata Ini Alasannya
Tagih Utang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa orang yang ngutang jauh lebih galak saat ditagih jadi hal yang kerap ditanyakan oleh banyak orang, terlebih di media sosial. 

Menagih utang mungkin jadi salah satu hal yang tidak mengenakan bagi sebagian orang. Sebab, biasanya orang yang ditagih hutang jadi pribadi yang galak dan buat kita emosi. 

Tentu menagih hutang ini bisa membuat hubungan keluarga atau bahkan pertemanan menjadi lebih renggang. Bahkan, ada banyak kasus yang berakhir dengan meregang nyawa saat menagih hutang. 

Lantas, mengapa orang yang ngutang jauh lebih galak saat ditagih? Berikut Okezone akan berikan ulasannya. 

1. Alasan Orang

Alasan Orang yang Ngutang Jauh Lebih Galak Saat Ditagih

Fenomena orang yang ditagih hutang menjadi pribadi yang galak ternyata bisa dijelaskan menggunakan ilmu psikologi. 

 

