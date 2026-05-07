Rupiah Menguat ke Rp17.333, Geopolitik dan Ekonomi AS Jadi Sentimen Pasar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:20 WIB
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah naik 54 poin atau sekitar 0,31 persen ke level Rp17.333 per dolar AS.

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari global, yaitu optimisme atas kemungkinan berakhirnya perang di Timur Tengah. Namun, pasar mengurangi kerugian setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa “terlalu dini” untuk pembicaraan tatap muka dengan Teheran, dan seorang anggota parlemen senior Iran menyebut proposal AS lebih merupakan daftar keinginan daripada kenyataan.

“Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka sedang meninjau proposal perdamaian AS yang menurut sumber akan secara resmi mengakhiri perang sambil membiarkan tuntutan utama AS agar Iran menangguhkan program nuklirnya dan membuka kembali Selat Hormuz tetap belum terselesaikan,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (7/5/2026).

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip kantor berita ISNA mengatakan Teheran akan menyampaikan tanggapannya. Trump mengatakan dia percaya Iran menginginkan kesepakatan.

Sumber mediasi Pakistan dan pihak lain yang diberi informasi tentang pembicaraan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan hampir tercapai mengenai memorandum satu halaman yang secara resmi akan mengakhiri konflik.

