Harga Emas Antam Meroket Rp75.000 di Awal April 2026, Segram Jadi Rp2.902.000

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp75.000 menjadi Rp2.902.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback, yaitu harga yang diterima pemilik emas jika menjual kembali emas batangan, juga naik Rp110.000 menjadi Rp2.587.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total harga emas. Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen tetap berlaku, dan bukti potong akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Rabu (1/4/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.501.000

Emas 1 gram: Rp2.902.000

Emas 2 gram: Rp5.754.000

Emas 3 gram: Rp8.613.000

Emas 5 gram: Rp14.325.000

Emas 10 gram: Rp28.570.000