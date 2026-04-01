Risiko dan Keuangan Peruri Dinilai Solid di Tengah Transformasi Bisnis

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |14:06 WIB
Risiko dan Keuangan Peruri Dinilai Solid di Tengah Transformasi Bisnis
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mempertahankan peringkat kredit tertinggi ‘AAA’ (Foto: Okezone.com/Peruri)
JAKARTA – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mempertahankan peringkat kredit tertinggi ‘AAA’ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan evaluasi kinerja keuangan hingga 31 Desember 2025.

Peringkat tersebut diberikan untuk Standalone Rating (peringkat berdiri sendiri) maupun Final Rating (peringkat akhir). Ini menjadi tahun ketiga berturut-turut Peruri meraih peringkat AAA sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan oleh PEFINDO.

Dalam keterangannya, PEFINDO menyatakan bahwa peringkat AAA merupakan kategori tertinggi yang menunjukkan kemampuan obligor yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dibandingkan entitas lain di Indonesia.

“Obligor berperingkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior,” tulis PEFINDO dalam keterangan resminya, Rabu (1/4/2026). 

Selain itu, Peruri juga memperoleh predikat tingkat kesehatan perusahaan kategori “Sangat Sehat”. Penilaian ini mencerminkan kinerja keuangan serta pengelolaan perusahaan, termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan efisiensi operasional.

