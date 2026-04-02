Pemerintah Tegaskan Uji Coba MLFF Dipersiapkan Matang

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan uji coba kembali sistem pembayaran jalan tol nir henti nir sentuh atau multi lane free flow (MLFF) .

Kepala Badan Pengatur Jalan Toll Wilan Oktavian mengatakan pelaksanaan sistem pembayaraan MLFF ini memang sempat mengalami stagnasi.

Namun, pada akhir tahun 2025 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan BPJT untuk melanjutkan atau melakukan uji coba kembali MLFF.

“Hal ini karena sebelumnya terdapat dua klaim yang berbeda, di mana dari BPJT atau BUJT menyatakan bahwa sistem belum berhasil, sementara dari Roatex menyatakan bahwa sistem tersebut sudah berhasil,” ujar Wilan Oktavian dalam Silaturahmi Menteri Pekerjaan Umum dengan Media di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Untuk itu, kata dia ,pihaknya merencanakan uji coba kembali yang dilakukan secara end to end. Pengujian ini akan mencakup seluruh proses mulai dari pengguna mengunduh aplikasi, menggunakan sistem hingga pembayaran benar-benar diterima oleh BUJT.

Menurut dia ada beberapa tahapan pelaksanaan uji coba yang sudah disepakati, yaitu pra uji coba yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada tahap ini, Roatex sesuai kontrak memiliki kewajiban untuk menyiapkan Term Of Rererence uji coba.

"Dalam rangka menyiapkan TOR Uji Coba, kemarin pada tanggal 3 sampai 5 Maret telah dilakukan functional test .Functional test itu lebih ke mencoba demonstrasi fitur aplikasi yang ada di Cantas dan lebih ke positif scenario, “jelas Willan Oktavian.

Dalam waktu dekat akan dilakukan kembali functional test tahap dua, tujuannya untuk melengkapi kesiapan infrastruktur jalan tol yang akan digunakan. Setelah seluruh kesiapan terpenuhi, barulah akan dilaksanakan pra uji coba secara menyeluruh.