Harga Emas Diprediksi Naik Jadi Rp3 Juta Pekan Depan

JAKARTA - Harga emas diprediksi naik menjadi Rp3 juta pada pekan depan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah imbas perang AS-Iran yang kian memanas diperkirakan akan mendorong lonjakan harga minyak mentah dan emas dunia pada pekan depan.

Eskalasi konflik yang melibatkan sejumlah negara dan kelompok milisi meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas energi global dan memicu pergeseran investasi ke aset aman.

Analis Keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, konflik yang meluas di kawasan tersebut berpotensi mengganggu distribusi minyak dunia, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi ini diperkirakan akan mengerek harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) hingga kisaran USD 116 per barel.

“Jika konflik terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak, maka suplai minyak global bisa terganggu. Dampaknya harga minyak akan naik signifikan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Selain minyak, harga emas juga diprediksi ikut terdorong naik seiring meningkatnya ketidakpastian global. Emas yang dikenal sebagai aset safe haven akan menjadi pilihan utama investor di tengah risiko geopolitik dan potensi inflasi akibat kenaikan harga energi.

Menurut Ibrahim, harga emas dunia berpotensi menembus level USD4.878 hingga USD5.080 per troy ounce. Jika skenario tersebut terjadi, harga logam mulia di dalam negeri diperkirakan bisa mencapai Rp3 juta per gram.

Dia menjelaskan, meningkatnya tensi geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina, menjadi faktor utama yang memicu kenaikan harga emas. Kondisi ini mendorong investor global mengalihkan dana dari aset berisiko ke emas dan dolar AS.