Purbaya Bantah Isu APBN Hanya Tersisa 2 Minggu: Itu Salah Besar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |17:23 WIB
Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersisa untuk dua minggu. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersisa untuk dua minggu. Menurut Purbaya, kabar tersebut tidak benar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi kalau ada yang bilang dua minggu saya sudah kehabisan uang. Itu salah besar. Banyak yang menyebarkan kabar seperti itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Purbaya juga memastikan pemerintah memiliki bantalan fiskal sebesar Rp420 triliun untuk menghadapi lonjakan harga minyak di tengah ketidakpastian global. Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Namun, Purbaya menegaskan, pemerintah belum menggunakan dana tersebut.

 

