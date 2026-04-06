Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp394,8 Triliun pada Kuartal I-2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |13:11 WIB
Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercatat mencapai Rp394,8 triliun, atau setara dengan 16,7 persen dari target APBN 2026.

Performa setoran pajak ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat, yakni melonjak 20,7 persen secara tahunan (year-on-year). Purbaya menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi.

"Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Di sisi pendapatan lainnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun, namun angka ini mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi senilai Rp112,1 triliun, atau turun tipis 3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pemerintah secara agresif melakukan percepatan belanja pada awal tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara telah menyerap anggaran sebesar Rp815,0 triliun, atau tumbuh pesat 31,4 persen (yoy). Angka ini setara dengan 21,2 persen dari pagu anggaran tahun berjalan.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7 persen. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4 persen), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210639/pajak-2Eil_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210075/pajak-T3o1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209818/pajak_digital-xOt7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209720/pajak-yoNS_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209585/pajak-jFKw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209502/pajak-yRNt_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement