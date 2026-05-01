HOME FINANCE HOT ISSUE

Laporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta hingga 30 April 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |13:37 WIB
Laporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta hingga 30 April 2026
Laporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta hingga 30 April 2026 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para wajib pajak (WP) hingga batas waktu 30 April 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas laporan yang masuk berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan yang mendominasi komposisi pelaporan.

"Per tanggal 30 April 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 tercatat sebanyak 13.056.881 SPT," tulis Inge dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Untuk Tahun Buku Januari-Desember terdapat Orang Pribadi (OP) Karyawan 10.743.907 laporan, Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 1.438.498 laporan, Wajib Pajak Badan sebanyak 846.682 (dalam Rupiah) dan 1.379 (dalam USD), serta Sektor Migas tercatat 13 laporan (Rupiah) dan 181 laporan (USD).

Sedangkan Beda Tahun Buku (Pelaporan sejak 1 Agustus 2025) dengan Wajib Pajak Badan terdiri dari 26.184 (Rupiah) dan 37 (USD).

 

