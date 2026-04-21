Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya soal Pedagang Online di Marketplace Kena Pajak: Saya Enggak Akan Cekik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |17:35 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan soal pajak merchant di e-commerce atau marketplace. Menurutnya, kebijakan ini bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja online justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya bukan mau dapetin income aja karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak,” ungkap Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya menyatakan akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal kedua tahun ini. Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi bahwa penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat.

“Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga gak mati, gitu. Jadi saya enggak akan cekik. Lu suka beli online gak? Gua juga online belinya,” kata dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Pemerintah Akan Pungut PPN Jalan Tol 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213789/jalan_tol-eD41_large.jpeg
PPN Jalan Tol 2028, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213738/jalan_tol-JQP3_large.jpg
Ditjen Pajak Bakal Pungut PPN Jalan Tol 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213124/belanja_online-BDkn_large.png
Pungutan Pajak Toko Online di E-Commerce Segera Berlaku, Tunggu Restu Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/470/3213111/rumah-m8fq_large.jpg
Insentif PBB 2026 Dilanjutkan, Rumah di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213008/djp_kemenkeu-WrPo_large.jpg
Pemerintah Bakal Tanggung PPh 21 di 2026, Ini Kriteria Pekerja dan Perusahaan yang Bebas Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement