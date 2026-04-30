Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Batas Lapor SPT Pajak Hari Ini, DJP Catat Pelaporan Capai 12,6 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |09:09 WIB
Batas Lapor SPT Pajak Hari Ini, DJP Catat Pelaporan Capai 12,6 Juta
Batas Lapor SPT Pajak Hari Ini, DJP Catat Pelaporan Capai 12,6 Juta
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 12.639.279 SPT hingga tanggal 29 April 2026 pukul 24:00 WIB. 

Pada hari ini, Kamis (30/4/2026) merupakan batas terakhir waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2025. Kebijakan itu berlaku bersamaan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa angka ini terus bergerak dinamis seiring dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya di hari-hari terakhir.

"Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 29 April 2026 pukul 24:00 WIB mencatat 12.639.279 SPT untuk Tahun Pajak 2025,” tulis Inge dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan rincian data terbaru, Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan masih menjadi kontributor terbesar dengan total 10.508.502 SPT, diikuti oleh OP Non-Karyawan sebanyak 1.383.647 SPT.

Menjelang deadline bagi badan usaha, tercatat sudah ada 725.390 WP Badan (Rupiah) dan 1.000 WP Badan (USD) yang menyampaikan laporannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement