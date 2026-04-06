Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga 2026, Purbaya: Kita Punya Bantalan Rp420 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Menurut Purbaya, pemerintah bisa menutupi anggaran subsidi BBM dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.

“Jadi, saya ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup,” ucap Purbaya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Purbaya memastikan bahwa anggaran subsidi masih dalam kondisi aman terkendali. Apalagi, kata dia, masih ada cadangan SAL sebesar Rp420 triliun.

“Selama pasokan tersedia, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau terdesak, itu masih bisa dipakai,” terang Purbaya.

Meski demikian, Purbaya memperkirakan potensi penggunaan dana SAL masih jauh. “Karena harga minyak berpeluang kecil bertahan di atas USD100 dalam waktu yang lama, tergantung juga pada situasi politik di Amerika Serikat,” ungkapnya.