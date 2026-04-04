HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Muda Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |21:10 WIB
Pengusaha Muda Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 2026. (Foto: Okezone.com/Hipmi)
JAKARTA - Pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) membahas strategi bisnis di tengah dinamika geopolitik global yang menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan.

Ketua Umum Hipmi Akbar Buchari mengatakan bahwa di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, pengusaha muda Indonesia tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

"Inilah momentum untuk bersatu, berkolaborasi, dan menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Waktunya konsolidasi menghadapi tantangan geopolitik," ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Hipmi memandang pengusaha muda harus mengambil peran lebih aktif, tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung Asta Cita.

"Kami ingin menegaskan bahwa pengusaha muda Indonesia siap menjadi bagian dari solusi dan pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," ujar Akbar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menambahkan bahwa hal ini menjadi titik tolak penguatan peran pengusaha muda dalam menjawab tantangan ekonomi global, mendorong investasi, serta memperluas kontribusi terhadap pembangunan nasional.

"Hal ini harus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pengusaha muda Indonesia, sekaligus mempertegas arah organisasi ke depan dalam menciptakan lebih banyak pengusaha muda baru, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas," ungkap Anggawira.

Hipmi diharapkannya dapat menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pengusaha muda baru yang berkualitas, naik kelas, dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

 

