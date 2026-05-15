Purbaya Buktikan Ekonomi RI Tumbuh 5,61% Ditopang Daya Beli Kuat

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |09:02 WIB
Purbaya Buktikan Ekonomi RI Tumbuh 5,61% Ditopang Daya Beli Kuat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen. (Foto ;Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen didominasi kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Terjaganya daya beli dan meningkatnya geliat ekonomi domestik menjadi fondasi utama capaian tersebut.

Purbaya mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan sumbangsih terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 2,94 persen.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Purbaya, Jumat (15/5/2026).

Selain konsumsi masyarakat, komponen investasi turut menyumbang 1,79 persen terhadap total pertumbuhan. Sementara itu, belanja pemerintah memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen.

Purbaya menjelaskan bahwa angka-angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan pertumbuhan tiap komponen terhadap pangsa Produk Domestik Bruto (PDB).

