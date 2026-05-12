Segini Kekayaan Luky Alfirman, Mantan Dirjen Anggaran yang Dicopot Purbaya Terkait Isu Anggaran Motor Listrik

JAKARTA - Segini kekayaan Luky Alfirman, mantan Dirjen Anggaran yang dicopot Purbaya terkait isu anggaran motor listrik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mencopot Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Anggaran per Selasa, 21 April 2026.

Namun, kabar terbaru menyebut pencopotan tersebut diduga merupakan imbas temuan “kebobolan” anggaran pengadaan motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian pencopotan tersebut, Purbaya tidak membantah secara gamblang dan menyebut akan ada proses pelantikan pada esok hari.

“Kan besok dilantik,” jawab Purbaya singkat kepada awak media saat ditemui di kantornya.

Purbaya juga memberikan klarifikasi mengenai jenis kendaraan yang menjadi persoalan. Ia meluruskan bahwa unit yang dimaksud bukan motor listrik, melainkan kendaraan operasional untuk mendukung program prioritas pemerintah.