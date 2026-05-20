HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:05 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target optimistis tersebut tertuang di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Kepala Negara menegaskan, target pertumbuhan ini merupakan pijakan awal yang krusial bagi pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye politiknya untuk membawa perekonomian nasional meroket di masa mendatang.

"Dengan strategi ekonomi tepat kebijakan fiskal prudent dan berkelanjutan saya yakin ekonomi Indonesia tumbuh 5,8-6 persen menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kehadirannya secara langsung untuk membacakan dokumen KEM-PPKF, mendobrak tradisi yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan, merupakan bentuk komitmen penuh dan tanggung jawab tertingginya sebagai kepala pemerintahan dalam mengawal arah kebijakan negara di tengah volatilitas global.

"Dalam rangka itulah APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara APBN wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat alat memperkokoh dasar-dasar dan sendi ekonomi bangsa," tegas Prabowo.

Sasaran pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah untuk tahun 2027 ini terpantau melompat lebih tinggi jika disandingkan dengan target pertumbuhan yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 sebelumnya, yaitu sebesar 5,4 persen.

 

