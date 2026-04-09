HOME FINANCE

BRI Apresiasi Kolaborasi Pegadaian dan SMBC, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |20:24 WIB
Penandatanganan MoU kerja sama strategis antara Pegadaian dan SMBC pada ajang Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk Holding Ultra Mikro (UMi) yang beranggotakan PT Pegadaian dan PNM terus memperkuat sinergi ekosistem pembiayaan inklusif sebagai upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Salah satunya tercermin dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis antara Pegadaian dan SMBC pada ajang Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum yang mengusung tema “Value Co-Creation: Building the Future of Energy, Industry, and Global Supply Chains”, bertempat di The Imperial Hotel Tokyo, Jepang, pada Senin (30/3).

Forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, JETRO, KBRI Tokyo, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, METI Jepang, Keidanren, JCCI, dan Japinda ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi strategis Indonesia–Jepang sekaligus mengidentifikasi peluang kemitraan baru dengan memanfaatkan kerangka kerja IJEPA (Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya BRI Group dalam memperluas akses pendanaan, termasuk melalui skema pembiayaan global (offshore financing), guna memperkuat kapasitas pembiayaan segmen ultra mikro dan UMKM di Indonesia.

CEO BRI Group Hery Gunardi mengungkapkan, sebagai induk Holding Ultra Mikro, BRI berperan sebagai orkestrator dalam membangun ekosistem terintegrasi yang menghubungkan BRI, Pegadaian, dan PNM. “Sinergi ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan end-to-end, mulai dari pembiayaan, pendampingan usaha, hingga literasi keuangan,” ujarnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/11/3211543//linkumkm_bri_dukung_usaha_fesyen_naik_kelas-WGFO_large.jpeg
LinkUMKM BRI Dukung Usaha Fesyen Naik Kelas, Sulap Wastra Nusantara Jadi Busana Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/16/3211485//huawei_watch_gt_runner_2-B8SI_large.jpg
Segera Hadir HUAWEI X Eliud Kipchoge: HUAWEI Watch GT Runner 2 Ultra Presisi, Ultra Pintar, Ultra Performa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/16/3211481//defend_it360_masuki_usia_dua_tahun-4chF_large.jpeg
Genap Dua Tahun, Defend IT360 Perkuat Keamanan Bisnis lewat Virtual SOC Essential
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/11/3211429//pt_taspen_meraih_penghargaan_sebagai_investor_strategis_surat_utang_negara_tahun_2025-oObq_large.jpeg
TASPEN Raih Penghargaan Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/11/3211421//direktur_utama_pertamina_simon_aloysius_mantiri_menerima_penghargaan_green_leadership_proper_dalam_ajang_anugerah_lingkungan_proper-VAEP_large.jpeg
Komitmen Energi Berkelanjutan, Pertamina Borong 14 PROPER Emas dan 108 Hijau dari KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/11/3211271//ilustrasi_masyarakat_tetap_produktif_ketika_menjalani_work_from_home_berkat_keandalan_dan_layanan_listrik_yang_mudah_diakses_melalui_pln_mobile-IUui_large.jpeg
PLN Mobile Bikin WFH Nyaman, Layanan Kelistrikan Cuma dalam Satu Genggaman
