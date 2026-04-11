Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mengecek BPJS Kesehatan Ada Tunggakan atau Tidak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |19:01 WIB
Cara Mengecek BPJS Kesehatan Ada Tunggakan atau Tidak
Cara Mengecek BPJS Kesehatan Ada Tunggakan atau Tidak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengecek BPJS Kesehatan ada tunggakan atau tidak. Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran setiap bulan sesuai dengan kelas kepesertaan yang dipilih agar kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan saat dibutuhkan.

Namun, tidak sedikit peserta yang lupa membayar iuran atau menunggak pembayaran. Hal ini akan memnbuat status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa menjadi tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan

Penting untuk diketahui bagi peserta untuk mengecek apakah terdapat tunggakan iuran BPJS Kesehatan atau tidak. Berikut ini Okezone rangkum cara mengecek BPJS Kesehatan ada tunggakan atau tidak dengan mudah.

Cara Mengecek BPJS Kesehatan Ada Tunggakan atau Tidak

1. Cek Tunggakan BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi Mobile JKN

Peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek ada tunggakan atau tidak melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini merupakan layanan resmi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta mengakses berbagai informasi kepesertaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store
- Login menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK serta password yang telah didaftarkan
- Setelah berhasil masuk, pilih menu Tagihan atau Premi
- Sistem akan menampilkan informasi tagihan serta jumlah tunggakan yang harus dibayar

2. Cek Tunggakan Melalui Website Resmi BPJS Kesehatan

Selain aplikasi Mobile JKN, peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek tunggakan melalui website resmi BPJS Kesehatan. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka website resmi BPJS Kesehatan
- Masukkan nomor kartu BPJS atau nomor identitas yang diminta
- Ikuti petunjuk yang tersedia pada halaman layanan pengecekan iuran
- Sistem akan menampilkan status kepesertaan serta informasi tagihan yang belum dibayar

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement