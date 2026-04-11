Cara Mengecek BPJS Kesehatan Ada Tunggakan atau Tidak

JAKARTA - Cara mengecek BPJS Kesehatan ada tunggakan atau tidak. Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran setiap bulan sesuai dengan kelas kepesertaan yang dipilih agar kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan saat dibutuhkan.

Namun, tidak sedikit peserta yang lupa membayar iuran atau menunggak pembayaran. Hal ini akan memnbuat status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa menjadi tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan

Penting untuk diketahui bagi peserta untuk mengecek apakah terdapat tunggakan iuran BPJS Kesehatan atau tidak. Berikut ini Okezone rangkum cara mengecek BPJS Kesehatan ada tunggakan atau tidak dengan mudah.

1. Cek Tunggakan BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi Mobile JKN

Peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek ada tunggakan atau tidak melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini merupakan layanan resmi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta mengakses berbagai informasi kepesertaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store

- Login menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK serta password yang telah didaftarkan

- Setelah berhasil masuk, pilih menu Tagihan atau Premi

- Sistem akan menampilkan informasi tagihan serta jumlah tunggakan yang harus dibayar

2. Cek Tunggakan Melalui Website Resmi BPJS Kesehatan

Selain aplikasi Mobile JKN, peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek tunggakan melalui website resmi BPJS Kesehatan. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka website resmi BPJS Kesehatan

- Masukkan nomor kartu BPJS atau nomor identitas yang diminta

- Ikuti petunjuk yang tersedia pada halaman layanan pengecekan iuran

- Sistem akan menampilkan status kepesertaan serta informasi tagihan yang belum dibayar