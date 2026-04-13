Kisah BRILink Agen di Palembang, Usaha Naik Kelas dan Layani Ribuan Transaksi per Bulan

PALEMBANG - BRILink Miya beralamatkan di Jalan Kapten Robani Kadir, Lorong Sidomulyo 2, RT 15/4, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Miya (42) selaku owner BRILink Agen berdiri sejak Agustus 2017 sampai sekarang, namun sebelumnya Miya bekerja bersama suami Sopiyan (47) di Kota Batam di perusahaan yang akhirnya tutup. Kemudian pulang ke Kota Palembang, lalu membuka sebuah warung sembako.



Baru beberapa tahun di Kota Palembang datang perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menawarkan menjadi BRILink Agen, awalnya Miya sempat takut karena belum pernah berhubungan dengan pihak Bank.



"Namun merasa ada yang kurang hanya mengurus jualan toko sembako, sehingga berkonsultasi sama suami apakah akan mengambil tawaran BRILink Agen tersebut. Akhirnya tidak apalah saya ambil untuk menambah pekerjaan saya dirumah, akhirnya suami mengizinkan," kata Miya saat diwawancarai langsung, Sabtu (11/4/2026).



Miya menyatakan dirinya memiliki empat unit mesin EDC dan juga memilki dua cabang BRILink Agen yang ada di Talang Putri dan Plaju samping Bank BRI unit Plaju, "Jika digabungkan semuanya transaksi dalam satu bulan bisa mencapai 3000 transaksi dan seharinya bisa mencapai 100 transaksi," katanya.



Transaksi yang sering dilayaninya seperti Tarik Tunai, Transfer Sesama Bank dan Antar Bank, Pembayaran Listrik, PDAM, pengisian E-Wallet, hingga pembayaran SKCK. "Pengguna layanan banyaknya dari masyarakat umum namun dari UMKM juga ada," ujarnya.



Awalnya menjadi BRILink Agen itu didasarkan pada kenekatan dan kemauan walaupun awalnya ada rasa takut. "Alhamdulillah hasilnya bisa menjadi sebesar ini. Selain itu, kita bisa melayani masyarakat, kita bisa kenal sama masyarakat, sehingga hubungan sosial menjadi lebih luas," ucapnya.



"Setelah menjadi BRILink Agen ini usaha menjadi maju dan berkembang hingga besar, yang dulunya hanya warung atau toko kecil semi permanen dan mengontrak sekarang sudah menjadi gedung dan kini sudah menjadi milik pribadi sendiri," tutur Miya.



"Perubahan jauh sekali, yang mana dulu hidup pas-pasan sekarang Alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Bisa membangun rumah gedung dua lantai, membeli tempat usaha yang sebelumnya dikontrak, membeli tanah, kendaraan, dan investasi lainnya," ucapnya.



BRI melalui BRILink ini berperan sungguh luar biasa terutama bisa membantu melayani masyarakat. Cerita lainnya pengalaman menarik saat melayani masyarakat, lanjut Miya, terkadang nasabah ada keluh kesah dan saya langsung merespons, terutama banyak ragam nasabah ada yang lucu, ada yang dingin, ada yang seru, karena sudah rutinitas bertemu terus sehingga sudah terbiasa.



"Ada pada saat ramai antrian mau transaksi tempat kita, saya siapkan minuman, permen, kursi, untuk mereka antrian menunggu, kalau ada membawa anak saya beri es krim, makanan ringan," katanya.



Ia membangun kepercayaan dan kejujuran dengan masyarakat. "Kita membangun pondasi jujur kepada masyarakat, kita bangun komunikasi baik, harus ramah dan admin ada diskon, apalagi ditempat saya sering transaksi 50 juta ke atas, pelayanan kita jaga jangan sampai nasabah kita kecewa," tuturnya.



BRI juga mendukung dengan memberikan banner, agar memudahkan masyarakat melihat lokasi BRILink Agen, mengadakan kegiatan gathering, serta sering mengadakan pertemuan. "Tanpa dukungan suami juga saya tidak mungkin seperti saat ini, dan suami juga selalu membantu untuk membesarkan toko dan BRILink Agen kami," kata Miya.

