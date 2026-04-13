HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rupiah Melemah ke Rp17.105 per Dolar AS, Ancaman Trump Tutup Selat Hormuz Jadi Pemicu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:01 WIB
JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (13/4/2026), turun tipis 1 poin atau sekitar 0,01 persen ke level Rp17.105 per dolar AS dibandingkan pada pekan lalu di Rp17.104 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen datang dari eksternal yakni blokade AS menyusul kegagalan perundingan perdamaian antara AS dan Iran pada akhir pekan.

"Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Angkatan Laut AS akan mulai memblokade Selat Hormuz, meningkatkan taruhan setelah perundingan maraton dengan Iran gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, membahayakan gencatan senjata dua minggu yang rapuh," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Komando Pusat AS mengatakan pasukan AS akan mulai menerapkan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran pada pukul 10 pagi ET (14.00 GMT) pada hari Senin.

Blokade tersebut akan "diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman," demikian pernyataan yang dikeluarkan pada X.

Pasukan AS tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ke dan dari pelabuhan non-Iran, dan informasi tambahan akan diberikan kepada pelaut komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum dimulainya blokade, demikian pernyataan tersebut.

 

