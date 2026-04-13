Soal Anggaran Jasa EO Rp113 Miliar, Ini Penjelasan Kepala BGN

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan soal anggaran jasa Event Organizer (EO) sebesar Rp113 miliar yang saat ini tengah menjadi sorotan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penggunaan jasa EO merupakan suatu kebutuhan bagi lembaganya yang masih dalam tahap awal pembentukan.

Menurutnya sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, BGN masih berada dalam fase pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam kondisi tersebut, sumber daya internal dinilai belum sepenuhnya siap.

"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," kata Dadan dalam keterangan resminya.

Dia menjelaskan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal tanpa terkendala keterbatasan internal.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.