Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp48.000, Segini Rinciannya

JAKARTA - Harga emas Antam pada hari ini turun. Logam mulia tersebut turun Rp42.000 menjadi Rp2.818.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp42.000 ke level Rp2.585.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi Logam Mulia, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), dan akan diterbitkan bukti potong PPh Pasal 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Senin (13/4/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.459.000

Emas 1 gram: Rp2.818.000

Emas 2 gram: Rp5.586.000

Emas 3 gram: Rp8.361.000

Emas 5 gram: Rp13.905.000

Emas 10 gram: Rp27.730.000

Emas 25 gram: Rp69.160.000

Emas 50 gram: Rp138.155.000

Emas 100 gram: Rp276.160.000

Emas 250 gram: Rp690.090.000

Emas 500 gram: Rp1.379.900.000

Emas 1.000 gram: Rp2.758.600.000

(Feby Novalius)

