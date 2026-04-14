Syahmudrian Lubis Jadi Dirut Baru Ancol

JAKARTA - Syahmudrian Lubis diangkat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA). Syahmudrian Lubis menggantikan posisi Winarto yang sebelumnya mengundurkan diri menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini.

Syahmudrian Lubis sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial Ancol sejak 19 September 2025. Lubis menekankan bahwa PJAA sejatinya bergerak di industri yang mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Sehingga perlu ada penyesuaian kembali dalam memastikan aksi korporasi demi memaksimalkan pelayanan, termasuk infrastruktur.

"Ancol harus betul-betul memilih apakah hanya sekadar bertahan di kondisinya saat ini, atau move ke another step of transformation. Ini harus dilakukan oleh Ancol karena memang yang namanya itu physically behavior seluruh dunia sudah berubah. Mereka (masyarakat) tidak lagi mencari destinasi wisata, tapi yang mereka cari adalah experience, connection, dan value," kata Lubis dalam jumpa pers di Ancol, Selasa (14/4/2026).

Lubis menitikberatkan sejumlah transformasi Ancol ke depan. Pertama, korporasi menginginkan visitor value atau kepuasan pengunjung lebih dioptimalkan. Sehingga perlu adanya penekanan capital expenditure untuk menunjang infrastruktur.

"Sehingga kami memberikan pengalaman baru bagi visitor yang akan datang," katanya.