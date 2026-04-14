Direktur Utama Ancol Winarto Mengundurkan Diri

JAKARTA - Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Winarto mengundurkan diri dari jabatannya. Winarto mundur dari Dirut Ancol jelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, hari ini, Selasa (14/4/2026).

"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Winarto selaku Direktur Utama perseroan pada tanggal 13 April 2026," ujar Corporate Secretary Ancol, Agung Praptono melalui keterbukaan informasi, Selasa (14/4/2026).

Tidak diketahui alasan Winarto mundur dari Dirut Ancol. Agung menilai, keputusan Winarto mundur tidak berdampak signifikan terhadap perseroan.

"Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan," ujarnya.

Ancol telah menjadwalkan RUPST pada hari ini, Selasa (14/4/2026). Perubahan pengurus perseroan menjadi salah satu agenda rapat.