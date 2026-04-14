Daftar Terbaru Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 14 April 2026

JAKARTA - Harga emas UBS, Antam dan Galeri24kompak turun masing-masing ke angka Rp2.853.000, Rp2.931.000, dan Rp2.838.000 per gram.

Dikutip di laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (14/4/2026) Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Senin (13/4/2026), di laman Sahabat Pegadaian yakni UBS Rp2.890.000, Antam Rp2.975.000, dan Galeri24 Rp2.876.000 per gram

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.