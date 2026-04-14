Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PKWT Bank Indonesia

JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan PKWT Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja 2026 jalur Special Hire (SH) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Lowongan kerja BI dibuka sejak 12 April hingga 17 April 2026.

"Kami mencari individu berpengalaman dan berkompeten yang siap berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia. Jadilah bagian dari talenta yang menggerakkan masa depan ekonomi bangsa!" tulis keterangan BI.

Adapun informasi dan pengisian lamaran dapat diakses melalui tautan berikut:

Jalur Special Hire

Penerimaan Pegawai Jalur Special Hire merupakan jalur penerimaan calon pegawai tetap Bank Indonesia untuk memperoleh SDM yang memiliki kompetensi spesifik dan pengalaman kerja pada bidang tugas yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia.

Berapa gaji PKWT Bank Indonesia?

Kisaran gajinya sekitar Rp3,9 juta–Rp8,2 juta per bulan, tergantung jabatan dan penempatan.

Posisi ini biasanya ditawarkan untuk kebutuhan operasional, administrasi, analis proyek, atau tugas-tugas pendukung lain.