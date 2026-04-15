HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Rekening! Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair April 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |07:01 WIB
JAKARTA - Masyarakat akan kembali mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2. Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 dilakukan pada April 2026.

Skema Penyaluran Bansos

Pemerintah telah menyiapkan dua skema utama bansos, pertama langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara. Kedua, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta.

Menurut Mensos, pengambilan bansos melalui PT Pos sangat fleksibel. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," ujar Gus Ipul.

"Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya.

Penyaluran Bansos Sasar 18 Juta KPM

Mensos menjelaskan, bansos akan menyasar kurang lebih 18 juta KPM di seluruh Indonesia. Program yang akan disalurkan mencakup PKH hingga BPNT.

"Kita salurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," ungkap Gus Ipul.

 

