Kereta Api Bakal Hadir di Papua, Tahap Awal Mulai Dibahas

JAKARTA - Rencana pembangunan kereta api di Papua mulai dibahas antara Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, dengan jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Proyek ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan moda transportasi darat modern di Bumi Cenderawasih.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada masyarakat Papua.

Ketika diwawancarai, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menegaskan bahwa pembahasan dengan Direktur Utama KAI merupakan bagian dari tahapan awal untuk menghadirkan transportasi darat modern di Papua.

"Kehadiran kereta api di wilayah timur Indonesia itu juga tidak lepas dari perhatian pemerintah pusat, khususnya Prabowo Subianto," terangnya, Rabu (15/4/2026).

Menurut Fakhiri, meskipun rencana awal pembangunan kereta api hanya mencakup rute Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura, hal tersebut merupakan pijakan penting dalam mewujudkan impian besar masyarakat Papua dan ke depan diharapkan dapat diperluas ke seluruh wilayah Papua.