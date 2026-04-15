Iran Pungut Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Harga Meroket 6%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |14:43 WIB
Iran Pungut Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Harga Meroket 6%
Iran Pungut Tarif Tol Bitcoin di Selat Hormuz, Harga Meroket 6% (Foto: Freepik)
JAKARTA - Harga Bitcoin meroket 6% hingga mendekati level USD75.000 pada Senin (13/4), menyusul fenomena short squeeze masif yang dipicu oleh blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Kemudian, Iran merespons dengan kebijakan tak terduga, yakni mewajibkan pembayaran Tol Bitcoin bagi seluruh kapal tanker yang melintasi jalur tersebut. 

Dinamika geopolitik ini tidak hanya memicu likuidasi posisi short senilai ratusan juta dolar, tetapi juga mengukuhkan fungsi kripto sebagai alat strategis dalam ekonomi modern. Vice President Indodax Antony Kusuma menyatakan bahwa lonjakan harga Bitcoin dan aset kripto lain mencerminkan semakin kuatnya posisi aset kripto dalam merespons tekanan global.

"Kenaikan harga Bitcoin di tengah kombinasi faktor geopolitik, inflasi, dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kripto semakin dipandang sebagai alternatif lindung nilai. Fenomena seperti penggunaan Bitcoin dalam aktivitas ekonomi lintas negara menjadi sinyal bahwa adopsi kripto terus berkembang, tidak hanya di level ritel tetapi juga dalam konteks global yang lebih luas," ujar Antony di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Langkah Iran mengenakan tarif setara USD1 per barel dalam bentuk Bitcoin menciptakan permintaan organik yang masif secara instan. Sistem pembayaran berbasis blockchain ini digunakan Iran untuk memastikan transaksi tetap berjalan dan strategi untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, inflasi (CPI) Amerika Serikat yang naik ke 3,3% pada Jumat (10/4) menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tren 1–2 tahun terakhir yang rata-rata berada di kisaran 2,4%–3%. Kenaikan harga akibat konflik Timur Tengah meningkatkan ekspektasi bahwa inflasi akan tetap tinggi, sehingga mendorong investor melakukan diversifikasi ke aset alternatif seperti Bitcoin, serta memperkuat narasi sebagai safe haven di tengah tekanan pada nilai mata uang konvensional.

 

Bitcoin Ungguli Emas dan Saham di Tengah Perang, Kripto Jadi Sorotan Investor
Harga Bitcoin Bergejolak Efek Perang AS-Israel vs Iran
Harga Bitcoin Jatuh Lagi Jadi Rp1,1 Miliar, Apa Penyebabnya?
Harga Bitcoin Anjlok ke USD60.000, Pasar Kripto Diguncang Aksi Jual dan Likuidasi Massal
Harga Sempat Anjlok ke USD74.000, Mega Whale Tetap Borong Bitcoin
The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Kembali Turun
