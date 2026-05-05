HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Menguat Dekati Rp1,4 Miliar, Ini Penopangnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |19:28 WIB
Harga Bitcoin Menguat Dekati Rp1,4 Miliar, Ini Penopangnya
Harga Bitcoin Menguat Dekati Rp1,4 Miliar, Ini Penopangnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bitcoin (BTC) kembali menguat dan menembus level USD80.000 atau setara Rp1,39 miliar (kurs Rp17.440 per USD) pada Selasa (5/5), sekaligus mencatatkan posisi tertinggi dalam tiga bulan terakhir sejak Januari. Kenaikan ini didorong oleh arus masuk dana institusional yang signifikan melalui ETF Bitcoin, yang tercatat mencapai sekitar USD625 juta dalam satu hari perdagangan. 

Di sisi lain, pergerakan Bitcoin juga dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global yang menguat, termasuk meningkatnya minat terhadap aset berisiko di tengah membaiknya likuiditas pasar kripto yang membaik, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. 

Kondisi ini mendorong investor untuk mencari alternatif aset lindung nilai di luar sistem keuangan tradisional. Penguatan ini turut didukung oleh oleh lonjakan aktivitas pasar, dengan volume perdagangan harian mencapai sekitar USD48 miliar.

Vice President Indodax Antony Kusuma menilai bahwa pergerakan Bitcoin saat ini mencerminkan dinamika pasar yang semakin kompleks dan berkembang. Menurutnya, Bitcoin saat ini berada dalam posisi yang unik karena mendapatkan dorongan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia bergerak mengikuti sentimen pasar global, namun di sisi lain juga mulai dipertimbangkan sebagai alternatif di tengah ketidakpastian geopolitik. 

"Kondisi ini mengindikasikan adanya momentum positif di pasar, namun tetap perlu dianalisis secara cermat dinamika yang terjadi di pasar,” ujar Antony, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

 

Harga Bitcoin Dekati Rp1,37 Miliar di Tengah Dinamika Geopolitik
