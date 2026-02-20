Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Jatuh Lagi Jadi Rp1,1 Miliar, Apa Penyebabnya?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |08:01 WIB
Harga Bitcoin Jatuh Lagi Jadi Rp1,1 Miliar, Apa Penyebabnya?
Harga Bitcoin Jatuh Lagi Jadi Rp1,1 Miliar, Apa Penyebabnya? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) kembali mengalami tekanan dalam 24 jam terakhir menyusul rilis notulensi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) terbaru yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan para pejabat bank sentral AS. 

Berdasarkan data pasar pada Kamis (19/2), Bitcoin terkoreksi 1,25% ke kisaran USD66.450 (setara Rp1,11 miliar). Menurunnya harapan akan adanya pelonggaran suku bunga global dalam waktu dekat ini secara langsung mendorong indeks sentimen pasar kripto anjlok ke level Extreme Fear.

Sikap Bank Sentral AS

Notulensi FOMC terbaru menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan hampir sepakat untuk mempertahankan suku bunga di level saat ini. Namun, pasar merespons negatif adanya perbedaan pandangan terkait langkah The Fed selanjutnya. 

Sejumlah pejabat membuka peluang kenaikan suku bunga jika inflasi tetap persisten, sementara yang lain bersedia memangkasnya jika tekanan harga mereda.

Sikap higher for longer yang masih membayangi ini memberikan tekanan pada likuiditas global, tercermin dari penguatan Indeks Dolar AS (DXY) ke level 97,7 berdampak langsung pada terkoreksinya instrumen aset berisiko. Hal ini memicu aksi jual yang membuat total kapitalisasi pasar kripto ikut menyusut. 

Berdasarkan data FedWatch Tool CME Group, pelaku pasar kini bersikap pesimistis, dengan probabilitas kurang dari 50% untuk pemangkasan suku bunga minimal 25 basis poin sebelum pertemuan bulan Juni mendatang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/622/3200173/bitcoin-pUqh_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok ke USD60.000, Pasar Kripto Diguncang Aksi Jual dan Likuidasi Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/622/3199243/bitcoin-HK5M_large.jpg
Harga Sempat Anjlok ke USD74.000, Mega Whale Tetap Borong Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/622/3198528/bitcoin-xo1l_large.jpg
The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Kembali Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/622/3196701/bitcoin-IpXy_large.jpg
Harga Bitcoin Jatuh Imbas Isu Greenland Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190826/bitcoin-48DU_large.jpg
Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187674/bitcoin-fnIg_large.jpg
Harga Bitcoin Naik Lagi Tembus Rp1,5 Miliar, Ini Penopangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement