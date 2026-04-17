wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi

JAKARTA - Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 tak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mengusung misi kemanusiaan dengan mengajak peserta berlari sambil berdonasi melalui tema Charity for Indonesia. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui platform wondr by BNI dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Konsep tersebut memungkinkan peserta dan pengunjung untuk berkontribusi langsung membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas latar belakang.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui wondr Kemala Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah event yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Mengusung semangat kebersamaan, ajang ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial menjadi inti dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.