Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp20.000, Kini Dijual ke Rp2.868.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun Rp20.000 ke Rp2.868.000 per gram pada hari ini, Jumat (17/4/2026).

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini turun Rp15.000 ke Rp2.659.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.