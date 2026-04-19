Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak ke USD102,26 per Barel

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |10:10 WIB
Lonjakan ICP tersebut tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 sebesar USD102,26 per barel. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengatakan lonjakan ICP tersebut tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

“Rata-rata ICP bulan Maret 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar USD33,47 per barel dibandingkan bulan Februari 2026, dari USD68,79 per barel menjadi USD102,26 per barel. Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” ujar Laode dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah global dipicu oleh eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia.

Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk adanya penghentian pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Selain itu, berbagai serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi pasokan.

Laode mengatakan dinamika konflik global sempat menimbulkan tekanan pada produksi dan distribusi energi di sejumlah kawasan, termasuk gangguan pada LNG di Qatar, operasional kilang di Arab Saudi, serta penurunan produksi di beberapa negara dan terdampaknya fasilitas strategis.

“Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212449//bahlil-ct9r_large.jpeg
Bahlil Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212330//minyak-k5V8_large.jpg
Harga Minyak Dunia USD100, Indonesia Pastikan Aman dari Krisis Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211771//bahlil-rl9k_large.jpg
Bahlil Heran Sama Orang Protes Harga BBM Tidak Naik: Bingung Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211769//minyak-kJvA_large.jpg
Harga Minyak Tembus USD100, Bahlil: Tidak Membesarkan Defisit Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211164//minyak-M98D_large.jpg
Harga Minyak Dunia Anjlok Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210848//harga_minyak-KEzW_large.jpg
Begini Jurus Purbaya Jaga Defisit APBN di Bawah 3% Meski Harga Minyak USD100
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement