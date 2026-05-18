ESDM Pastikan Tetap Impor 150 Juta Ton Minyak dari Rusia

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen untuk meneruskan pengadaan 150 juta ton minyak mentah dari Rusia. Langkah ini dipastikan tak goyah meskipun Amerika Serikat (AS) telah secara resmi mencabut kebijakan pelonggaran sanksi bagi produk minyak dan gas bumi (migas) dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu.

Kepastian ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Ia menjamin bahwa kesepakatan impor minyak dari Negeri Beruang Merah itu tetap berjalan, apalagi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung baru saja merampungkan agenda lawatan dinasnya ke Rusia.

“Sekarang kan masih tetap berproses, kemarin juga Pak Wamen barusan kembali dari sana juga. Jadi proses tetap berjalan,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).

Sebagai langkah antisipatif ke depan, Laode memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi jika kelak muncul hambatan dalam proses pengiriman komoditas energi tersebut. Salah satu solusi yang siap dioptimalkan adalah dengan memaksimalkan peran strategis keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi BRICS.

“Iya, kita semua koridor, kalau kita enggak bisa ke sana, kita ke BRICS. Akan tetapi, intinya secara negara pun satu negara kita kan bebas aktif ya. Jadi itu, apalagi kita juga anggota BRICS,” tegas dia.