HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Pastikan Tetap Impor 150 Juta Ton Minyak dari Rusia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |21:43 WIB
ESDM menyatakan komitmen untuk meneruskan pengadaan 150 juta ton minyak mentah dari Rusia. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen untuk meneruskan pengadaan 150 juta ton minyak mentah dari Rusia. Langkah ini dipastikan tak goyah meskipun Amerika Serikat (AS) telah secara resmi mencabut kebijakan pelonggaran sanksi bagi produk minyak dan gas bumi (migas) dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu.

Kepastian ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Ia menjamin bahwa kesepakatan impor minyak dari Negeri Beruang Merah itu tetap berjalan, apalagi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung baru saja merampungkan agenda lawatan dinasnya ke Rusia.

“Sekarang kan masih tetap berproses, kemarin juga Pak Wamen barusan kembali dari sana juga. Jadi proses tetap berjalan,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).

Sebagai langkah antisipatif ke depan, Laode memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi jika kelak muncul hambatan dalam proses pengiriman komoditas energi tersebut. Salah satu solusi yang siap dioptimalkan adalah dengan memaksimalkan peran strategis keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi BRICS.

“Iya, kita semua koridor, kalau kita enggak bisa ke sana, kita ke BRICS. Akan tetapi, intinya secara negara pun satu negara kita kan bebas aktif ya. Jadi itu, apalagi kita juga anggota BRICS,” tegas dia.

Berita Terkait
Gandeng Rusia, RI Jajaki Pembelian Minyak hingga Kembangkan Nuklir
Rusia Sukses Uji Coba ICBM Sarmat, Diklaim sebagai Rudal ‘Terkuat di Dunia’
Bahlil Ungkap Minyak dari Rusia Sebentar Lagi Masuk 
Menlu Iran Araghchi Kunjungi Rusia, Temui Putin di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
ESDM: Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia Bukan Hanya untuk BBM tapi Kebutuhan Industri
Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia, RI Siapkan BLU Khusus
