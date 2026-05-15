Gandeng Rusia, RI Jajaki Pembelian Minyak hingga Kembangkan Nuklir

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |18:08 WIB
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama sektor energi dengan Rusia, mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama sektor energi dengan Rusia, mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir.

Penjajakan kerja sama tersebut terjalin dalam forum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada 12-14 Mei 2026. Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas serta mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.

Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi bersih.

“Kerja sama di sektor energi dengan Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik,” ujar Yuliot dalam sesi pleno SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

