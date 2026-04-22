BRI Hidupkan Semangat Kartini lewat Srikandi Pertiwi, Dorong Perempuan Berdaya

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, menggelar acara bertajuk “Srikandi Pertiwi: Perempuan Berdaya, Memimpin, Berdampak, Menginspirasi” yang digelar di Kantor Pusat BRI, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam mendorong pemberdayaan perempuan, sekaligus memperkuat peran strategis mereka dalam mendukung kemajuan organisasi serta memberikan kontribusi bagi masyarakat luas.

Dihadiri langsung oleh Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu, Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital Strategy BRI Steven Augustino Yudiyantho, serta menghadirkan figur publik Dian Sastrowardoyo.

Acara semakin meriah dengan hadirnya sejumlah aktivasi interaktif, antara lain Bloom Like Kartini, Beauty Class, dan Womenpreneur Bazaar, dengan talkshow inspiratif sebagai salah satu sesi utama yang membahas pembentukan mindset perempuan berdaya, kepemimpinan, serta upaya menembus berbagai batasan (breaking barriers).

Wakil Direktur Utama BRI menyampaikan bahwa acara “Srikandi Pertiwiˮ diharapkan dapat memperkuat semangat perempuan untuk terus berkembang, berkontribusi, dan menjadi penggerak perubahan.

“Sejalan dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, perempuan Indonesia saat ini memiliki peran yang semakin signifikan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kami terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, serta membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang,” ujar Viviana.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini, BRI ingin mendorong perempuan untuk terus mengembangkan potensi, memperkuat kepercayaan diri, serta berani mengambil peran di berbagai bidang. Melalui inisiatif ini, BRI juga menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai individu yang berdaya untuk memimpin dengan integritas, menciptakan dampak nyata, serta menjadi sumber inspirasi bagi lingkungan kerja dan masyarakat luas.