Rusun di Lahan KAI Tanah Abang Ditargetkan Tampung 4.000 Orang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |21:23 WIB
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa ara menyebut pembangunan rumah susun (rusun) di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang ditargetkan mampu menampung hingga 4.000 orang.

Ara menjelaskan, rencana pembangunan di lahan yang disengketakan oleh pihak Hercules CS tersebut nantinya akan mencakup sekitar 1.000 unit rusun. Dengan asumsi setiap unit terdiri dari dua kamar dan dapat dihuni empat orang, total kapasitas hunian diperkirakan mencapai ribuan warga.

"Kalau itu seribu (unit) rumah susun. Kalau dua kamar ya, satu kamar dua orang, ya kurang lebih ada 4 ribu orang yang bisa tertampung di situ," kata Ara usai mengecek progres renovasi rumah dan UMKM di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rusun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tanah negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, kebutuhan hunian di Jakarta masih sangat tinggi, sehingga optimalisasi aset negara menjadi langkah strategis untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

"Seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Jadi menurut saya kebijakan itu harus berguna bagi masyarakat. Begitu banyak di Jakarta ini rakyat, Jakarta yang membutuhkan perumahan. Ini ada aset negara," jelasnya.

 

