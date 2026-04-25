HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp20 Ribu Hari Ini, Segram Jadi Segini

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |10:34 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp20 Ribu Hari Ini, Segram Jadi Segini
Harga emas Antam hari ini naik. Emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.825.000 per gram. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harga emas Antam hari ini naik. Emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.825.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual emas batangan tersebut naik Rp26.000 ke Rp2.636.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Sementara itu, di laman resmi, beberapa jenis emas untuk sementara belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total harga.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dikenakan tarif 0,25% sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (25/4/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.462.000
Emas 1 gram: Rp2.825.000
Emas 2 gram: Rp5.590.000
Emas 3 gram: Rp8.360.000
Emas 5 gram: Rp13.900.000
Emas 10 gram: Rp27.745.000
Emas 25 gram: Rp69.237.000
Emas 50 gram: Rp138.395.000
Emas 100 gram: Rp276.712.000
Emas 250 gram: Rp691.515.000
Emas 500 gram: Rp1.382.820.000
Emas 1.000 gram: Rp2.765.600.000

(Feby Novalius)

