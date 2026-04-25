Harga Emas Antam Naik Rp20 Ribu Hari Ini, Segram Jadi Segini

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini naik. Emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.825.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual emas batangan tersebut naik Rp26.000 ke Rp2.636.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Sementara itu, di laman resmi, beberapa jenis emas untuk sementara belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total harga.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dikenakan tarif 0,25% sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Sabtu (25/4/2026), berdasarkan laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.462.000

Emas 1 gram: Rp2.825.000

Emas 2 gram: Rp5.590.000

Emas 3 gram: Rp8.360.000

Emas 5 gram: Rp13.900.000

Emas 10 gram: Rp27.745.000

Emas 25 gram: Rp69.237.000

Emas 50 gram: Rp138.395.000

Emas 100 gram: Rp276.712.000

Emas 250 gram: Rp691.515.000

Emas 500 gram: Rp1.382.820.000

Emas 1.000 gram: Rp2.765.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.