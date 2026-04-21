Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2,88 Juta per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |08:56 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2,88 Juta per Gram
Harga emas Antam hari ini kembali menguat setelah sebelumnya mengalami penurunan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Harga emas Antam hari ini kembali menguat setelah sebelumnya mengalami penurunan. Logam mulia tersebut naik Rp40.000 menjadi Rp2.880.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diperoleh jika pemilik emas menjual kembali batangan emas tersebut juga naik Rp50.000 menjadi Rp2.690.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Namun, di laman resmi Logam Mulia, sejumlah produk emas saat ini belum tersedia.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam total harga.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebagai penjual.

