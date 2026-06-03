Harga Emas Antam Hari Ini Masih Tetap Rp2.774.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan setelah sehari sebelumnya menurun. Emas Antam stagnan di Rp2.774.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual kembali emas batangan tersebut juga tidak berubah di Rp2.584.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Namun, di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.