Harga Emas Antam Turun Rp27 Ribu Jadi Rp2.606.000 per Gram

Harga emas Antam turun Rp27.000 menjadi Rp2.606.000 per gram. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini merosot tajam. Harga emas Antam turun Rp27.000 menjadi Rp2.606.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas apabila menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp47.000 menjadi Rp2.333.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One Jakarta. Adapun di laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku). PT Antam Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (17/7/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.353.000

Emas 1 gram: Rp2.606.000

Emas 2 gram: Rp5.162.000

Emas 3 gram: Rp7.725.000

Emas 5 gram: Rp12.845.000

Emas 10 gram: Rp25.610.000

Emas 25 gram: Rp63.860.000

Emas 50 gram: Rp127.555.000

Emas 100 gram: Rp254.960.000

Emas 250 gram: Rp637.090.000

Emas 500 gram: Rp1.273.900.000

Emas 1.000 gram: Rp2.546.600.000

(Feby Novalius)

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