Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam 16 Juli Turun Jadi Rp2.633.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |09:32 WIB
Harga Emas Antam 16 Juli Turun Jadi Rp2.633.000 per Gram
Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan. Harga logam mulia turun Rp2.000 menjadi Rp2.633.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diperoleh apabila pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp2.000 menjadi Rp2.380.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun berdasarkan laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total akhir transaksi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. PT Antam Tbk selaku penjual juga akan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/278/3230202//emas_antam-k8Hn_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026 Naik Rp20.000, Buyback Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230168//airlangga-OqgZ_large.jpg
Pemerintah Kaji Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229974//emas_antam-CDYA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp20.000 Jadi Rp2.615.000 per Gram, Buyback Anjlok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/622/3229753//emas_antam-r8ax_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp20.000 Jadi Rp2.635.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229635//emas-X9sD_large.jpg
Bank Sentral Global Ramai-Ramai Borong Emas, Tinggalkan Dolar AS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229466//harga_emas_antam-2QTz_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp5.000, Kini Dibanderol Rp2.655.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement