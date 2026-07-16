Harga Emas Antam 16 Juli Turun Jadi Rp2.633.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan. Harga logam mulia turun Rp2.000 menjadi Rp2.633.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diperoleh apabila pemilik emas menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp2.000 menjadi Rp2.380.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun berdasarkan laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total akhir transaksi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. PT Antam Tbk selaku penjual juga akan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22.