Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Kaji Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:48 WIB
Pemerintah Kaji Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery
Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif fiskal bagi aktivitas perdagangan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) emas non-delivery. (Foto :Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif fiskal bagi aktivitas perdagangan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) emas non-delivery. Kebijakan insentif ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pendalaman pasar serta menstimulasi lahirnya produk-produk investasi baru di pasar modal domestik.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana tersebut telah masuk dalam agenda pembahasan intensif dalam rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digelar hari ini.

"Termasuk juga untuk tahap berikutnya, perdagangan ETF emas yang non-delivery itu mungkin membutuhkan insentif fiskal. Itu tadi kami pelajari juga," ungkap Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Airlangga memaparkan bahwa kontrak ETF emas non-delivery memiliki karakteristik unik, di mana pemegang modal hanya mentransaksikan nilai aset dasarnya (underlying asset) tanpa melakukan serah terima maupun penyimpanan fisik logam mulia tersebut.

Karakteristik komoditas tanpa wujud fisik ini dinilai membutuhkan penyesuaian regulasi dari sisi perpajakan agar lebih kompetitif.

"Kalau perdagangan ETF emas, goods-nya kan tidak ada. Jadi salah satu dari sisi perpajakannya perlu dipermudah," ungkap Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari membenarkan bahwa otoritas pengawas secara aktif mengajukan usulan pemberian sejumlah insentif kepada pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/320/3229635//emas-X9sD_large.jpg
Bank Sentral Global Ramai-Ramai Borong Emas, Tinggalkan Dolar AS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3227955//emas-6vyI_large.jpg
Harga Emas Antam Rp2.651.000 per Gram, Buyback Hari Ini Naik Rp55 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227305//harga_emas-8bmV_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi Jadi Rp2.630.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226843//harga_emas-VU3N_large.jpg
Harga Emas Antam Naik ke Rp2.660.000 per Gram, Buyback Ikut Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226634//emas_antam-MZOa_large.jpg
Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,65 Juta, Buyback Naik Rp20 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226420//harga_emas-RXwr_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.655.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement