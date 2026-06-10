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Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:15 WIB
Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi
MotionTrade (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Exchange Traded Fund (ETF) merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang menawarkan kemudahan diversifikasi dengan mekanisme transaksi yang serupa dengan saham. Melalui ETF, investor dapat memperoleh eksposur terhadap berbagai aset dalam satu produk investasi. Seiring perkembangan pasar modal, jenis ETF pun semakin beragam untuk memenuhi kebutuhan dan profil risiko investor yang berbeda-beda.

MotionTrade telah merangkum beberapa jenis ETF yang perlu diketahui investor, yaitu:

1. ETF Saham (Equity ETF)

ETF saham merupakan jenis ETF yang paling umum. Produk ini berinvestasi pada kumpulan saham yang biasanya mengacu pada suatu indeks tertentu, seperti indeks saham unggulan atau indeks sektoral. Dengan membeli satu unit ETF saham, investor secara tidak langsung memiliki portofolio yang terdiri dari sejumlah saham dalam indeks tersebut.

2. ETF Obligasi (Bond ETF)

ETF ini merupakan jenis ETF yang cocok bagi investor yang mencari pendapatan tetap pada instrumen obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Jenis ETF ini umumnya menawarkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan ETF saham.

 

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