Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,65 Juta, Buyback Naik Rp20 Ribu

Harga emas Antam belum mengalami perubahan hingga hari ini. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam belum mengalami perubahan hingga hari ini. Logam mulia masih stagnan di Rp2.655.000 per gram setelah sebelumnya juga tidak berubah.

Namun, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual emas batangan ini justru naik Rp20.000 ke Rp2.340.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (26/6/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.377.500

Emas 1 gram: Rp2.655.000

Emas 2 gram: Rp5.260.000

Emas 3 gram: Rp7.872.000

Emas 5 gram: Rp13.090.000

Emas 10 gram: Rp26.100.000

Emas 25 gram: Rp65.085.000

Emas 50 gram: Rp130.005.000

Emas 100 gram: Rp259.860.000

Emas 250 gram: Rp649.340.000

Emas 500 gram: Rp1.298.400.000

Emas 1.000 gram: Rp2.595.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.