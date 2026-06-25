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Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.655.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |09:03 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.655.000 per Gram
Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Harga emas Antam hari ini tidak mengalami perubahan. Logam mulia tersebut masih bertahan di level Rp2.655.000 per gram setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Namun, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emas batangan justru turun Rp52.000 menjadi Rp2.320.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk transaksi di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Berdasarkan informasi di laman resmi Logam Mulia, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan total transaksi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, pembelian emas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti potong PPh Pasal 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk selaku penjual.

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