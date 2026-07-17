Antam Bagi-Bagi Dividen Rp5,05 Triliun

JAKARTA - PT Aneka Tambang atau ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) melakukan pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp5,05 triliun. Jumlah ini meningkat 38% dibandingkan dividen tunai tahun buku 2024, yang berjumlah sebesar Rp3,65 triliun.

Dalam keterbukaan informasi yang diekspos BEI, dividen tunai tersebut telah dibayarkan pada 10 Juli 2026, sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ANTAM perjodi 2025. Pembagian dividen ini digadang-gadang menjadi nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dividen per saham yang dibagikan tercatat sebesar Rp209,98867 atau ekuivalen dengan Rp1.049,94335 per CHESS Depository Interest (CDI) bagi pemegang CDI Perusahaan di Australian Securities Exchange (ASX).

Saham Perusahaan di ASX diperdagangkan dalam bentuk CDI atau sertifikat penitipan efek ASX, dimana satu unit CDI ekuivalen dengan dan/atau dapat ditukar dengan lima saham biasa Seri B ANTAM.

Direktur Utama ANTAM Untung Budiharto mengatakan bahwa pembayaran dividen tersebut mempertegas konsistensi ANTAM dalam menjaga profitabilitas, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

"Total dividen yang dibagikan setara dengan 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk. Selain itu, pembagian dividen ini juga mencerminkan kontribusi nyata perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Untung dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Mengacu pada Prospektus Penawaran Umum, ANTAM secara konsisten berupaya menghadirkan nilai tambah bagi parabpemegang saham melalui pembagian dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.